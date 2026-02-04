САЩ приеха искането на Иран предстоящите разговори между двете страни да бъдат преместени от Истанбул в Оман. Дипломатическата промяна се случва на фона на сериозно напрежение в региона и сваления от американски изтребител ирански дрон в Арабско море. Темата коментираха в „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистите Нина Спасова и Мохамед Халаф.

„Интересното е, че винаги когато се активизират преговорите, се засилва и напрежението. В момента тези разговори изглеждат по-скоро като имитация на диалог, докато напрежението и в Иран, и в Украйна продължава да расте”, посочи Нина Спасова. Тя допълни, че Европа настоява първата задача на преговорите да бъде спирането на насилието срещу протестиращите в Иран, където достъпът до интернет е прекъснат.

Американски изтребител свали ирански дрон в Арабско море

► Какво иска Иран и как отговаря Вашингтон

Според Мохамед Халаф преместването на преговорите в Оман показва, че иранските власти са притеснени. „Иранците искат да покажат, че не отиват на преговори от позиция на слабост. Те обаче са поставили условие - ще преговарят само за ядрената си програма. Категорично отказват да обсъждат балистичните си ракети и финансирането на въоръжени групи в региона”, обясни той.

"От своя страна президентът Доналд Тръмп прилага политика на „умно задушаване“ на режима в Техеран", коментира Халаф. Той разкри още, че Тръмп е поискал от своите генерали подготовка за „бърза и решителна“ военна операция. Успоредно с това САЩ засилват кибернатиска и затварят канали за контрабанда на пари, използвани от иранските власти.

Анализаторите подчертаха, че Вашингтон изпраща ясни сигнали и към съседните държави. Халаф обърна внимание на заплахата на Тръмп към Ирак. "САЩ ще спрат всякаква помощ за страната", коментира той.

„Целта на американския президент е да покаже на Турция, Саудитска Арабия и останалите съседи, че е направил всичко възможно по дипломатически път, преди да премине към по-решителни действия”, заключи Мохамед Халаф.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка