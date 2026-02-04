-
Летателният апарат застрашавал самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"
Ирански дрон е бил свален, след като „агресивно се приближил“ до американски самолетоносач в Арабско море. Това е станало на около 500 мили от иранския бряг, съобщи говорител на въоръжените сили на САЩ. Изтребител F-35C, излетял от самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", е свалил дрона, за да защити кораба и неговия екипаж.
Тръмп: Самолетоносач и бойни кораби се оправиха към Иран
Това става в момент, в който САЩ продължават да засилват военното си присъствие в региона, а напрежението между Вашингтон и Техеран е високо. Междувременно стана ясно, че САЩ са приели искането на Иран преговорите между двете страни, насрочени за петък, да се проведат в Оман, вместо в Истанбул, както беше планирано.
