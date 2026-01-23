Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати разполагат с „армада“, насочена към Иран, но се надява, че няма да се наложи да я използва, като поднови предупрежденията си към Техеран да не убива протестиращи и да не възобновява ядрената си програма.

Reuters съобщи, че Американски представители, пожелали анонимност, казват, че самолетоносачът USS Abraham Lincoln и няколко военни бойни кораби, въоръжени с ракети, ще пристигнат в Близкия изток през следващите дни.

Според източниците се обмислят и допълнителни системи за противовъздушна отбрана за Близкия изток, които биха могли да бъдат от решаващо значение за предпазване от евентуален ирански удар по американски бази в региона.

Разполагането на войски разширява възможностите, с които разполага Тръмп, както за по-добра защита на американските сили в целия регион в момент на напрежение, така и за предприемане на допълнителни военни действия след удари по ирански ядрени обекти през юни.

„Имаме много кораби, които се движат към Иран, за всеки случай. Предпочитам да не се случва нищо, но ги наблюдаваме много внимателно“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One на път за Съединените щати, след като разговаря със световните лидери в Давос.

Военните кораби започнаха да се придвижват от Азиатско-тихоокеанския регион миналата седмица, тъй като напрежението между Иран и САЩ се засили след жестоките репресии срещу протестите в Иран през последните месеци.

Тръмп многократно заплаши да се намеси срещу Иран заради хилядите смъртни случаи на протестиращи там, но протестите намаляха миналата седмица. Президентът се отказа от най-острата си реторика миналата седмица, твърдейки, че не са се провеждали екзекуции на арестувани протестиращи.

Редактор: Цветина Петкова