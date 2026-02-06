Бурята "Леонардо" причинява силни наводнения, преливащи реки и сериозни щети в цяла Испания, но най-тежко е положението в Андалусия, където поройните дъждове доведоха до критично повишаване на нивата на водите. Oбщият брой на евакуираните доближава 10 000 души.

В област Кордоба река Гуадалкивир е надхвърлила двойно критичния праг за опасност, достигайки около 5 метра височина, което наложи евакуирането на около 400 семейства от най-застрашените райони. Поради риска от наводнения са затворени множество пътища, включително десетки в Андалусия, и продължават предупрежденията за опасност в други общини.

В някои райони на Андалусия като Грасалема (Кадис), ситуацията е толкова тежка, че целият град е бил евакуиран по превантивни причини, тъй като наситеният с вода терен и високата вероятност от подхлъзване и свличания правят оставането на място опасно. Силни ветрове над 70 км/ч, поройни дъждове и наводнени улици затрудняват спасителните операции, а службите за спешни случаи и военни формирования работят за подпомагане на десетки населени места, блокирани от водата.

⛪ ¿Qué es la azucena de la Giralda? Todo sobre la obra de hierro que se ha desprendido por el temporal https://t.co/XQHqeveL7P — El Correo de Andalucía (@elcorreoweb) February 5, 2026

В други части на страната бурята продължава да създава сериозни проблеми, включително случая с големите декоративни каменни елементи във форма на лилия на знаменитата кула Хиралда в Севиля, който беше откъснат и падна под тежестта на вятъра. Въпреки че няма пострадали при този инцидент, това подчертава силата на бурята и рисковете за инфраструктурата на градовете.

Летище Кордоба затвори заради заплахата от наводнение. Водата може да залее както пътищата за достъп, така и вътрешността на съоръженията. Аеропортът няма да работи докато не бъде осигурена максимална безопасност за пътниците и екипажите.

