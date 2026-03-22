Десетки хиляди демонстранти излязоха на протест в Прага срещу политиките на новото правителство, ръководено от премиера Андрей Бабиш. Демонстрацията се провела мирно в парк „Летна“ - символично място, свързано с масовите протести от 1989 г., допринесли за падането на комунистическия режим, предаде PBS News.

По данни на организаторите от Million Moments for Democracy, в проявата са участвали около 200 000 души. Протестиращите развяваха национални знамена и носеха плакати с надписи като „Да защитим демокрацията“. Основното им притеснение е, че управлението на Бабиш може да отклони страната от европейския ѝ курс и да я насочи към по-авторитарен модел.

Хиляди протестираха в Словакия срещу правителството на Фицо (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Тук сме, за да се противопоставим на опитите страната ни да поеме по пътя на Унгария и Словакия“, заяви организаторът Микулаш Минарж, визирайки политиките, възприемани като по-близки до Русия.

Снимка: БТА

Недоволството е насочено и срещу плановете на правителството да въведе закон, подобен на руското законодателство за „чуждестранните агенти“, както и срещу идеи за промени във финансирането на обществените медии. Критиците предупреждават, че тези мерки могат да ограничат свободата на словото и гражданските права.

Допълнително напрежение предизвика решението на парламента да не свали имунитета на Бабиш по дело за злоупотреба с европейски средства, както и отказът да бъде разследван председателят на парламента Томио Окамура по обвинения в подстрекателство към омраза. Според организаторите това създава усещане за двойни стандарти в правосъдието.

Снимка: БТА

Протести и в Чехия срещу опитите за повишаване на възрастта за пенсиониране

Протестиращи заявиха, че излизат на улицата в защита на демокрацията. „Свободата не е даденост и трябва да я пазим“, казва 19-годишен студент.

Демонстрациите ще продължат и през следващите седмици.

Редактор: Ралица Атанасова