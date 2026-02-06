-
-
-
-
-
-
Властите имат достатъчно информация, наясно са какво се е случило, смята бившият зам.-ректор на МВР
По случая „Петрохан” прави впечатление, че властите дават много малко информация. Това поражда спекулации. От друга страна пък няма как да дадат сведения, преди разследването да е напреднало и да дадат всички лица, замесени с случая. Властите със сигурност знаят целия механизъм на извършеното престъпление – как, защо и колко човека са били там. Това каза бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов в „Здравей, България”.
Според него в хижата е имало повече хора, а престъплението е инцидентно – не е замислено. „Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действие да неутрализира другите опоненти”, допълни Иванов. Той посочи, че не е известно дали убийството е извършено от вътрешен човек, но властите сигурно вече са наясно, защото в хижата вероятно е имало и видеонаблюдение. А ако превозно средство е тръгнало от хижата след убийството, то може да бъде засечено от камерите на АПИ, смята бившият зам.-ректор.
Иванов е на мнение, че телата на мъжете са преместени след убийството и затова са наредени едно до друго.
Според Иванов запалването на хижата се дължи по-скоро на паника от страна на извършителя и не е било предварително подготвено.
Експертът беше категоричен, че рейнджърската организация няма как да изземва функциите на държавата. Ако това се е случило, трябвало е съответните органи да реагират.
Според бившия зам.-ректор на МВР в екообщонстта са наясно какво е станало, тъй като работят заедно дълги години и се познават.
След разговора с Яни Макулев - бащата на детето, което е в неизвестност и за което той твърди, че е заедно с Ивайло Калушев, Иванов изрази мнение, че Макулев не е спокоен, въпреки че се старае да изглежда така.
Редактор: Цветина Петрова
