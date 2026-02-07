Днес алпинистът Боян Петров трябваше да навърши 53 години.

През май 2018 г. Боян тръгна на поредната и, оказа се, последна експедиция – към връх Шиша Пангма. И завинаги остана на 45.

Най-опитният ни алпинист, безспорен научен изследовател, но преди всичко – баща и приятел. С близките на Боян Петров разговаря Юлия Наева.

„Когато стъпиш горе, над теб е само небето”, казва приживе Боян Петров. Той видя небето от 10 осемхилядника. Оставаха му само още 4. Катереше връх след връх – без кислород и без шерпи. Напук на онкологично заболяване и на диабета. Изпитанията сякаш го следваха с всяка стъпка. Оцеля напук на прогнозите и в катастрофа в Кресненското дефиле. Малко по-късно продължи да тренира.

Ученик на Боян Петров: Той беше готов да жертва всичко за целите си

„Пирони-непирони аз искам върхове”, казваше Боян. И върховете го искаха. Докато последните му следи не останаха под Шиша Пангма на 6 май 2018 г. Последният път на Боян успя да обедини три държави – България, Китай и Непал – в безпрецедентна операция по издирването му. 11 дни, но без резултат.

Така планината взе Боян за себе си завинаги. Никой от близките му не беше подготвен затова, защото знаеха, че той винаги оцелява.

Дъщеря му Тея и приятелите му - проф. Стоян Бешков и проф. Павел Стоев разказват за Боян Петров. Гледайте във видеото.