-
„Темата на NOVA”: През очите на дълголетието (ВИДЕО)
-
Илияна Йотова посети Олимпийското село в Милано
-
„Ничия земя“: Ден преди затвора (ВИДЕО)
-
Терорът на болшевиките: Атентатът в църквата „Света Неделя” от 1925 година
-
Николай Кокинов за случая "Петрохан": Беглецът очевидно има какво да крие, най-вероятно е напуснал страната
-
Харалан Александров: Омерзението и отвращението се превърнаха в основни преживявания, свързани с политиката
Хората настояха за справедлива присъда за смъртта на 44-годишния Любомир
За втора поредна събота жители на Монтана и региона излязоха на протест и блокираха за почти час международния път Е-79 край града. Близки и приятели на 44-годишен мъж, загинал при катастрофа преди две седмици, настояха за справедливост и изразиха недоволството си от развитието на случая.
Любомир е загубил живота си край Враца, когато автомобилът му е бил ударен от кола, управлявана от турски гражданин. От прокуратурата във Враца съобщиха, че шофьорът е настанен в болница и му е наложена забрана да напуска страната.
Протест блокира пътя към Дунав мост 2 край Монтана след смъртта на 44-годишен мъж
„Има закони! Защо трябва да караш с такава превишена скорост? Това за мен не е нормално", заяви протестираща.
Друг изтъкна, че "едва ли има по-голямо безхаберие и абдикиране на държавата от хората".Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни