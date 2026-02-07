За втора поредна събота жители на Монтана и региона излязоха на протест и блокираха за почти час международния път Е-79 край града. Близки и приятели на 44-годишен мъж, загинал при катастрофа преди две седмици, настояха за справедливост и изразиха недоволството си от развитието на случая.

Любомир е загубил живота си край Враца, когато автомобилът му е бил ударен от кола, управлявана от турски гражданин. От прокуратурата във Враца съобщиха, че шофьорът е настанен в болница и му е наложена забрана да напуска страната.

„Има закони! Защо трябва да караш с такава превишена скорост? Това за мен не е нормално", заяви протестираща.

Друг изтъкна, че "едва ли има по-голямо безхаберие и абдикиране на държавата от хората".

