В надпреварата се включиха участници от 20 държави
Стотици ентусиасти се включиха в сауна маратон в Естония. Надпреварата се проведе в градчето Отепя, а целта – да се посетят максимален брой сауни за определено време.
При -50°C: Ентусиасти бягаха в леден маратон (ВИДЕО)
Участниците, разделени в отбори по четирима души, бяха облечени в различни костюми – на миньони, маймунки, мускетари, пчели и дори мускетари, което придаде допълнителен колорит на състезанието.
Всеки екип получи карта с общо 21 сауни в градчето, които трябва да посети и да прекара минимум по три минути във всяка.
Ентусиасти се надбягваха, преоблечени в костюми на Тиранозавър Рекс (ВИДЕО)
Състезанието е придобило огромна популярност – не само в Естония, но и по света, споделя организаторът Аго Аро . По думите му тази година в надпреварата са участвали близо 900 души от 20 различни държави, разпределени в 193 отбора. Само от Швейцария дойдоха осем отбора, а събитието беше излъчено на живо в Съединените щати за първи път.
Състезание с рикши се проведе в Египет
Маратонът изпълнява двойна роля в самопровъзгласилата се за зимна столица на Естония Отепя - популяризира традиционната сауна култура и същевременно осигурява развлечение по време на дългите и тъмни северни зими.Редактор: Станимира Шикова
