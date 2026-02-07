Каналите в централната част на Санкт Петербург замръзнаха и се превърнаха в ледени пързалки. Руският град преживява сравнително студена зима, със средни дневни температури около минус 12 градуса.

Местни жители разказаха, че макар каналите понякога да замръзват, ледът често е твърде тънък, за да се ходи безопасно по него. Тази зима обаче студът се е задържал в продължение на няколко седмици, което е дало достатъчно време на леда да стане по-дебел.

Така замръзналите канали се превърнаха в импровизирана атракция. Велосипедисти теглят сноубордисти и скиори, а хокеисти се наслаждават на любимата си ледена игра.

