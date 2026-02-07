Изложение за орхидеи превзе Ботаническата градина в Бронкс. Тази година то е под надслов "Любовно писмо за Ню Йорк" и радва жителите и гостите на града с хилядите си нежни цветя в нюанси на розово, прасковено, лавандулово, жълто и бяло.

„Изложбата на орхидеите: Бетонната джунгла на Mr. Flower Fantastic“ превръща оранжерията „Енид А. Хаупт“ във флорална версия на американския мегаполис.

Посетителите могат да видят каскади от магента и бледорозови орхидеи, които се изливат от противопожарен хидрант, пастелни цветя, обрамчващи автобусна спирка, както и групи от жълти, червени, черни и бели цветя, оформени като жълто такси.

Гигантски парчета пица „разцъфват“ в топли оранжеви и червени тонове, а орхидеи изпълват прозорците на перални машини.

"Това е „любовно писмо до Ню Йорк“, заяви Дженифър Бърнстийн, главен изпълнителен директор и президент на Нюйоркската ботаническа градина.

Артистът, известен с псевдонима Mr. Flower Fantastic, споделя, че първата инсталация - кафява градска къща, покрита с орхидеи, е вдъхновена от дома му в Куинс, където интересът му към цветята започва в градината на майка му, когато той е още дете. По-късно сам се обучава във флорален дизайн и започва да експериментира със скулптурни форми.

Изложбата на орхидеите може да бъде видяна от 7 февруари до 26 април.

Редактор: Станимира Шикова