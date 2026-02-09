В Рио де Жанейро започнаха да се готвят за карнавала. Официалното откриване е по-късно през седмицата, но в бразилския град вече се провеждат така наречените "блокос". Това са улични партита, които наподобяват танците на професионалните школи на Самбадрома.

Атмосферата е много по-неформална, но пак има костюми и самба. За шумните купони не трябва билет, което привлича много туристи.

Традицията на уличните партита е дълга, като някои казват че са започнали още през 19-и век. В модерната им версия, всеки квартал има собствен оркестър и танцьори, но към забавленията може да се включи всеки.

Редактор: Станимира Шикова