Представител на Международния олимпийски комитет (МОК) забранил на украински състезател по скелетон (разновидност на спускането с шейни) да носи каска с изображения на загинали във войната спортисти. То съобщи самият атлет Владислав Гераскевич, цитиран от "Ройтерс".

Той искал да участва в Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, носейки именно тази каска. Тошио Цурунага, отговарящ за комуникацията между спортистите, националните комитети и МОК, обаче отишъл в Олимпийското село и обяснил на Гераскевич, че няма да се екипира така, както желае.

Руските спортисти участват в Зимната олимпиада с неутрален статут

Цурунага се позовал на Правило 50.2 от Олимпийската харта, което гласи: „В олимпийските обекти, съоръжения и други зони не се допускат никакви демонстрации или пропаганда на политическа, религиозна или расова основа“.

По-рано МОК заяви, че не е получил официално искане от Украинския олимпийски комитет за използване на каската по време на състезанията, които започват на 12 февруари.

Гераскевич, който вдигна плакат с надпис „Не на войната в Украйна“ на Олимпийските игри в Пекин през 2022 г. - дни преди началото на руската инвазия, каза, че възнамерява да спазва олимпийските правила, но същевременно ще се погрижи съдбата на Украйна да остане "видима и по време на Игрите".

Редактор: Цветина Петрова