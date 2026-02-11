Американският фигурист Максим Наумов направи емоционален дебют на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Малко повече от година след като родителите му загинаха при самолетна катастрофа край Вашингтон, Наумов изпълни своята кратка програма при мъжете.

След края на съчетанието си спортистът скри лицето си с ръце, а след това помаха на публиката, държейки снимка от детството си, на която е заедно със своите родители. По време на цялото си изпълнение Наумов е чувствал присъствието на майка си и баща си. Той получи оценка от 85,65 точки и заема 14-о място в класирането.

► „Като шахматна фигура”

Запитан дали е усетил подкрепата на покойните си родители по време на състезанието, Наумов отговори: „Абсолютно, 100%. Обикновено много бързам, когато изпълнявам елементите си, но точно този път се движех с идеалното темпо - много спокоен и събран. Чувствах се така, сякаш някой ме мести като фигура върху шахматна дъска. Просто бях воден от един елемент към следващия и усещах това до самия край”.

Фигуристът сподели, че е щастлив от представянето си и от факта, че трудът му е дал резултат точно в този момент. „Чувството да се приземиш с усмивка и да продължиш програмата е страхотно. Работата е свършена наполовина, предстои ни още. В програмата има два четворни скока и очаквам да се справя с всички тях, надявайки се на същия резултат”, допълни той.

В края на програмата си Максим Наумов погледна към тавана на залата. Пред репортери той разкри какво е прошепнал в този момент: „Казах много неща, но най-вече: „Вижте какво направихме току-що”. Казах го на английски, казах го и на руски. И това е истината - направихме го заедно. Усещах присъствието им при всеки елемент и вложих в изпълнението цялата емоция, която изпитвах”.

