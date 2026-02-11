Столичният кмет Васил Терзиев поиска оставката на директора на „Столичен автотранспорт“ - Стилиян Манолов. В пост в социалните мрежи кметът посочва, че дружеството е обявило обществена поръчка за доставка на автобуси втора употреба на завишени цени.

Васил Терзиев поиска оставката на директора на "Столичен автотранспорт"

В позиция до NOVA директорът на „Столичен автотранспорт” е категоричен, че няма причина да подава оставка, както и че решенията за поръчката на автобусите са съгласувани с общинския съвет.

„Аз не считам, че директорът вече може да изпълнява тази си функция. На първо място - остарял парк, на второ място - служители, които липсват, увеличението на заплатите не доведе до резултат, обществените поръчки се провалиха, включително със скандали”, смята зам.-кмет в сектор „Транспорт и градска мобилност", гр. София, Виктор Чаушев.