Принц Уилям посети природния резерват "Шараан" в последния ден от официалното си посещение в Саудитска Арабия. Британският престолонаследник се запозна с усилията на местните власти за опазване на природата. Като знак на добрите приятелски отношения между Великобритания и Саудитска Арабия Уилям засади дръвче в пустинята.

Принц Уилям игра дартс за реклама на екопроекти

Принцът пристигна в Рияд в понеделник и се срещна с престолонаследника Мохамед бин Салман. Посещението му има за цел да задълбочи връзките между двете държави.

Уилям се е срещал с престолонаследника и преди - през март 2018 г. Тогава той и баща му Чарлз, бяха домакини на вечеря в чест на Бин Салман в "Кларънс Хаус" в Лондон, а покойната кралица Елизабет Втора същия ден даде специален обяд за саудитския престолонаследник.

