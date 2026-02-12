Огромен макет на Ню Йорк, сглобяван с голямо старание в продължение на 21 години от американски шофьор на камион в мазето му, ще бъде изложен в Музея на града, предаде АФП.

"Това е почти като при кацане със самолет, когато поглеждаш през прозореца", казва Джо Макен, говорейки за макета с размери 15 на 8 метра, направен от около 800 000 дървени детайла, закрепени върху повече от 300 панела от полистирол.

"Хората се разхождат из града през цялото време, но всъщност не го виждат по този начин. Обикновено те гледат нагоре. Тук гледате надолу", продължава 63-годишният мъж.

A painstakingly detailed model of New York City will go on display this week after a US truck driver spent 21 years building it in his basement as an evening hobbyhttps://t.co/th7uUeoPHu pic.twitter.com/vkUxRrcN3q — AFP News Agency (@AFP) February 11, 2026

Отклонявайки се от действителността, Макен е изобразил разрушените при атентатите на 11 септември 2001 г. кули близнаци до новия "Световен търговски център 1". Джо Макен, който е родом от Куинс, започва своя модел през 2004 г., като прекарва по няколко часа всяка вечер в извайване на части от Ню Йорк от балсово дърво. Съпругата му и трите им деца окуражават неговото хоби.

Две десетилетия по-късно той е изненадан да види завършения си проект. "Гледам го и просто си мисля "Наистина ли аз направих това?", казва Макен пред АФП. От Музея на град Ню Йорк са били осенени от идеята да изложат макета, след като са открили работата на Джо Макен в TikTok, където тя е събрала милиони гледания.

Елизабет Шърман, главен куратор и заместник-директор на музея, се надява, че посетителите "ще открият свои собствени истории в макета". "Искаме хората да видят по различен начин мястото, където живеят, откъдето произхождат семейството им, местата, които искат да посетят, независимо от връзката им с града", допълва тя.

Изработен за Световното изложение през 1964 г., най-големият макет на Ню Йорк, който е и най-големият архитектурен макет в света - 867 квадратни метра, е изложен в Музея на Куинс, припомня АФП.

