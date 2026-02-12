Вече 11-и ден след откриването на тела на убити мъже в района на хижа „Петрохан“ и местността Околчица разследването продължава при засилени мерки за сигурност. Периметърът около хижата остава отцепен, а институциите очакват ключови експертизи, които да дадат отговор дали става дума за шесторно убийство, или за комбинация от убийство и самоубийство.

Очаква се и резултатът от експертизата на натривките. Тя трябва да покаже кой е произвел изстрелите и при двата случая.

Припомняме, че три тела бяха открити край хижа на "Петрохан", а други три - в кемпер в близост до връх Околчица.

Записите от „хижата на смъртта”: Киберексперт откри разминаване в метаданните на файловете

Една от жертвите на шесторното убийство е 15-годишно дете. За него вчера стана ясно, че през последния месец не е посещавало училище, а няколко дни преди трагедията било отписано. В учебното заведение в момента е в ход проверка от страна на Министерството на образованието и науката.

Появи се нова информация и за човека, подал първия сигнал за откритите тела край „Петрохан“. По данни от разследването и местни източници става дума за мъж на име Деян, близък до Ивайло Калушев и свързан с неговата неправителствена организация.

Според наличната информация, след подаването на сигнала до полицията, мъжът е бил задържан, а по-късно - освободен. Към момента няма официално съобщение за процесуалния му статус.

Деян е регистриран по настоящ адрес в село Гинци, на чиято територия е и хижата. Местните жители разказват, че той закупил къща в селото и живял там със своята партньорка – мексиканка. Двамата водели затворен начин на живот и почти не общували с хората от селото. По думите им няколко дни след разкриването на случая Деян напуснал имота си набързо. При посещение на място не са открити следи от скорошно присъствие – в снега около къщата липсвали следи.

Известно е още, че мъжът е спелеолог и инструктор по техническо пещерно гмуркане, като в това си качество е бил в близки отношения с Калушев, включително при пътувания в чужбина, сред които и до Мексико.

Заради случая „Петрохан”: Образувано е дело срещу бивш висш държавник

Данни от разследването, представени в парламента

Случаят предизвика сериозен политически отзвук и доведе до изслушване на представители на разследващите институции в Народното събрание. От представената там официална информация става ясно, че:

• На 27 януари 2026 г. Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, заедно с непълнолетно момиче, пътуват с кемпер до Бургас и село Българи.

• На 30 януари тримата мъже се завръщат в София и оставят момичето на домашния му адрес.

• На 8 февруари около 9:30 ч. е подаден сигнал за паркиран кемпер във Врачанския Балкан, местността Паталейна. В специализирания автомобил са открити три тела с огнестрелни рани в областта на главата.

Активност във Facebook и данни от Starlink

ГДБОП е извършила проверка на Facebook профила на Ивайло Калушев. Установено е, че на 3 февруари е отчетена активност, свързана с IP адрес на сателитната мрежа Starlink. След официално запитване компанията е предоставила приблизително местоположение на сателитната чиния – в района на пещера Леденика край Враца.

По-рано същия ден във Facebook профила на Калушев е публикувано стихотворението „Борба“ от Христо Ботев.

Остава отворен ключовият въпрос: дали отчетената активност във Facebook действително означава, че Калушев лично е влизал в профила си на 3 февруари, или става дума за техническа активност, която не доказва присъствие на жив човек?

Отговорът на този въпрос е от съществено значение, тъй като пряко влияе върху датировката на смъртта и цялостната хронология на събитията.