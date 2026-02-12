Снимка: БГНЕС
Министърът на вътрешните работи подаде оставка
Поредица от смъртоносни бури връхлетя Централна и Южна Португалия. Загинали са най-малко 15 души.
Проливните дъждове наводниха няколко селски района, а част от средновековната градска стена в Коимбра се срути. Това наложи затваряне на пътя и общинския пазар.
Испания обявява за зона на бедствие всички общини, засегнати от бурите
Властите извършиха превантивна евакуация на около 3 000 души заради опасност от преливане на река Мондегу и на язовира „Агиейра“.
Министърът на вътрешните работи на Португалия подаде оставка заради нарастващите критики към правителството.Редактор: Дарина Методиева
