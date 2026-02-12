Поредица от смъртоносни бури връхлетя Централна и Южна Португалия. Загинали са най-малко 15 души.

Проливните дъждове наводниха няколко селски района, а част от средновековната градска стена в Коимбра се срути. Това наложи затваряне на пътя и общинския пазар.

Властите извършиха превантивна евакуация на около 3 000 души заради опасност от преливане на река Мондегу и на язовира „Агиейра“.

Министърът на вътрешните работи на Португалия подаде оставка заради нарастващите критики към правителството.

Редактор: Дарина Методиева