В ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS българката Татяна Станева, която се намира в Киев, описа тежката хуманитарна ситуация след поредните руски въздушни удари и коментира скептицизма на украинците относно идеите за избори и мирни преговори по време на война.

Станева се включи на живо от Шевченковския район на Киев, който, по думите ѝ, е един от най-често атакуваните. Тя съобщи, че изминалата нощ е била белязана от нови удари, насочени срещу критичната инфраструктура, по-конкретно ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6. Пораженията са сериозни и властите вече са предупредили населението, че топлоподаването няма да бъде възстановено до следващия отоплителен сезон, тъй като ремонтите са невъзможни в настоящите условия.

Поредна руска атака срещу Киев и Одеса, Зеленски опроверга информацията за избори

„Оставиха хората без топло и без ток в най-студените месеци“, сподели Станева, допълвайки, че поради продължителния студ и ниските температури ситуацията е критична. Много жители на Киев прекарват нощите в укритията или метрото, където също е изключително студено.

По отношение на обществените нагласи за провеждане на евентуални избори или референдум, Станева бе категорична, че хората са уморени, но подобни идеи ги шокират, а не просто изненадват. Тя подчерта, че Конституцията на Украйна не позволява избори по време на война, но по-големият проблем е липсата на справедливост и сигурност.

„Милиони украинци са зад граница. Представете си - колкото цяла България. За какъв справедливи вот можем да говорим?“, попита риторично тя. Освен това Станева изтъкна липсата на гаранции за безопасност: „Кой ще ни гарантира, че точно в момента, когато правим избори, няма да ни гръмнат?“.

Според нея всички разговори за примирие или „демилитаризирана зона“ се възприемат от украинците като опит на Русия да си осигури пауза, защото „са им свършили ракетите“. Станева заяви, че договор, подписан под принуда, не е валиден и че мирът е невъзможен без реални гаранции за сигурност.

В края на разговора бе обявена и световната премиера на новия документален филм на Татяна Станева - „Тя“. Лентата е посветена на четвъртата годишнина от началото на войната и разказва историите на жени, чиито съпрузи са на фронта, както и на цивилни жени, справящи се с депресията, грижите за деца и болни родители. Филмът се фокусира върху 88-и батальон и град Болград, където живеят много бесарабски българи. Премиерата ще се състои на 25 февруари от 18:00 ч. в кино „Одеон“ в София.

Редактор: Мария Барабашка