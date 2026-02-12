Поредна масирана руска атака срещу украинската столица. Дронове и ракети са ударили през изминалата нощ много сгради, включително и жилищни в Киев, съобщава кметът на града Виталий Кличко. По-рано Русия за пореден път атакува и Одеса.

Местните власти съобщават за пострадали хора и нанесени щети на обекти от инфраструктурата. По информация на местни медии в рамките на 30 минути в украинския черноморски град са отекнали 15 взрива.

Междувременно, президентът Володомир Зеленски опроверга информация на „Файненшъл таймс“, че планира да обяви на 24 февруари дата за президентски избори и референдум за мирно споразумение с Русия.

"Що се отнася до изборите, намерението да бъдат обявени на 24-и е нещо, за което чувам за първи път. Чух го за първи път чух от „Файненшъл таймс“. Ще пристъпим към изборите, когато бъдат осигурени всички необходими гаранции за сигурност. Винаги съм казвал, че въпросът за изборите се повдига от партньорите на Украйна. Нашата страна никога не го е повдигала, но ние със сигурност сме готови за избори. Това е много лесно да се постигне, когато се установи примирие. С други думи, това е въпрос на сигурност", коментира Володимир Зеленски.

Редактор: Цветина Петкова