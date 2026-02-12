Международният олимпийски комитет дисквалифицира украинския състезател по скелетон Владислав Гераскевич заради каска с изображения на украински спортисти, загинали във войната с Русия. Решението беше взето след среща с президента на МОК Кърсти Ковънтри на Игрите в Милано-Кортина.

От комитета заявиха, че посланието е силно и достойно за уважение, но правилата не позволяват подобно нещо в рамките на състезание.

Украински скелетонист: МОК ми забрани да се състезавам с каска с ликовете на загинали във войната спортисти

На Гераскевич е било предложено да изложи каската преди и след старта, както и да носи черна лента по време на надпреварата.

Снимка: БГНЕС

Украинският външен министър Андрий Сибиха определи случая като срамен, а екипът на състезателя ще обжалва решението пред Спортния арбитражен съд.

Украинският президент Володимир Зеленски излезе с остра позиция по повод решението на Международния олимпийски комитет да дисквалифицира състезателя по скелетон Владислав Хераскевич. Държавният глава заяви, че олимпийското движение трябва да помага за спирането на войните, а не да действа в полза на агресорите.

Президентът посочи още, че от началото на инвазията са загинали 660 украински атлети и треньори. „Да имаш смелост струва повече от всеки медал”, категоричен бе Зеленски в подкрепа на своя състезател.