Eкипът на състезателя ще обжалва решението пред Спортния арбитражен съд
Международният олимпийски комитет дисквалифицира украинския състезател по скелетон Владислав Гераскевич заради каска с изображения на украински спортисти, загинали във войната с Русия. Решението беше взето след среща с президента на МОК Кърсти Ковънтри на Игрите в Милано-Кортина.
От комитета заявиха, че посланието е силно и достойно за уважение, но правилата не позволяват подобно нещо в рамките на състезание.
На Гераскевич е било предложено да изложи каската преди и след старта, както и да носи черна лента по време на надпреварата.
Украинският външен министър Андрий Сибиха определи случая като срамен, а екипът на състезателя ще обжалва решението пред Спортния арбитражен съд.
Украинският президент Володимир Зеленски излезе с остра позиция по повод решението на Международния олимпийски комитет да дисквалифицира състезателя по скелетон Владислав Хераскевич. Държавният глава заяви, че олимпийското движение трябва да помага за спирането на войните, а не да действа в полза на агресорите.
Президентът посочи още, че от началото на инвазията са загинали 660 украински атлети и треньори. „Да имаш смелост струва повече от всеки медал”, категоричен бе Зеленски в подкрепа на своя състезател.
Sport shouldn’t mean amnesia, and the Olympic movement should help stop wars, not play into the hands of aggressors. Unfortunately, the decision of the International Olympic Committee to disqualify Ukrainian skeleton racer Vladyslav Heraskevych says otherwise. This is certainly… pic.twitter.com/gGXizj5C5m— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2026
