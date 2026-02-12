Снимка: gettyimages
Предложението за брак дойде близо до финалната линия на супергигантския слалом
Олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън, която не успя да завърши супергигантския слалом на Игрите в Милано-Кортина по-рано днес, все пак си тръгна от пистата "Олимпия Деле Тофане" в Кортина д’Ампецо щастлива и с нещо ценно - годежен пръстен, информира агенция "Асошиейтед прес".
Дългогодишният приятел на американката - Конър Уоткинс, ѝ предложи брак близо до финалната линия. Заобиколена от членове на отбора на САЩ, Джонсън каза „Да!“ и последва прегръдка.
.@_BreezyJohnson just added another ring to the Olympics 💍🥹— U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) February 12, 2026
Huge congrats to Breezy and Connor on their engagement 🫶 pic.twitter.com/lQASJPAMnb
След това 30-годишната Джонсън протегна лявата си ръка, за да покаже бижуто - син сапфир, обграден от бели сапфири, инкрустирани в бяло злато.
An Olympic proposal! 😍— The Olympic Games (@Olympics) February 12, 2026
Team USA's Breezy Johnson said YES after her partner proposed at the Super-G finish line 🫶#MilanoCortina2026 #AlpineSkiing pic.twitter.com/GqAsNd5YNW
Предложението за брак дойде около час след падането на скиорката в супергигантския слалом.Редактор: Станимира Шикова
