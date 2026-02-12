Снимка: iStock
Трусът е бил на дълбочина от 10 км
Земетресение с магнитуд 6,6 по Рихтер е регистрирано край бреговете на Централно Чили, предаде "Ройтерс".
#Earthquake (#sismo) possibly felt 41 sec ago in #Chile. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) February 12, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/BxnmvFEWfd
Според Геологичния център на Германия трусът е бил на дълбочина от 10 км.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни