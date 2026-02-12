Трусът е бил на дълбочина от 10 км

Земетресение с магнитуд 6,6 по Рихтер е регистрирано край бреговете на Централно Чили, предаде "Ройтерс". 

Според Геологичния център на Германия трусът е бил на дълбочина от 10 км. 

Редактор: Цветина Петрова

