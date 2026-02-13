Издирването на изчезналата 84-годишна Нанси Гътри, която е майка на водещата на предаването „Today“ по NBC News от 2012 г. Савана Гътри, навлезе във втора мъчителна седмица. Напрежението върху разследващите нараства, а семейството ѝ живее в състояние на пълна несигурност, пише CNN.

Гътри е видяна за последно на 31 януари, преди да бъде отвлечена. Тя изчезва от дома си в района Каталина Футхилс в щата Аризона, без телефона си и без жизненоважните си лекарства.

Дните след изчезването ѝ са белязани от тревожни обрати - предполагаеми писма с искане за откуп за милиони долари, мащабно разследване и емоционални видеопослания от децата ѝ, които публично молят за връщането на майка си.

Who is Nancy Guthrie? What to know about Savannah Guthrie's mother. 📖 https://t.co/0zV2ylz0DZ pic.twitter.com/Mr7zpuTZ8a — TMZ (@TMZ) February 4, 2026

Хронология на ключовите събития по случая:

► 31 януари

Нанси Гътри се присъединява към семейството си в събота вечерта. Около 17:32 ч. се придвижва с Uber до дома на по-голямата си дъщеря Ани, който се намира наблизо. Часове по-късно членове на семейството я връщат обратно у дома. Гаражната врата на Гътри се отваря около 21:48 ч. и се затваря в 21:50 ч.

„По това време предполагаме, че Нанси се е прибрала у дома и вероятно си е лягала“, заяви шерифът на окръг Пима Крис Нанос на пресконференция няколко дни след изчезването ѝ.

► 1 февруари

Камерата на звънеца на Гътри е изключена в 1:47 ч., а около 25 минути по-късно софтуерът на охранителната система засича движение. В 2:28 ч. данни от приложението на пейсмейкъра на Гътри показват, че устройството е било разкачено от телефона ѝ.

Nancy Guthrie once asked about ‘best’ outdoor cameras for ‘activity at night’ in social media post https://t.co/KfppK9P8wV pic.twitter.com/LJncaXUdai — New York Post (@nypost) February 3, 2026

Повече от девет часа по-късно - в 11:56 ч., семейството разбира, че тя е в неизвестност. Това се случва, когато нейни близки отиват до дома на Нанси, след като тя необичайно отсъства от църковна служба. Роднините се обаждат на телефон 911 в 12:03 ч., за да съобщят за изчезването ѝ, а патрули на шерифската служба на окръг Пима пристигат на място до 12:15 ч. Разследващите претърсват мястото и откриват кръв на предната веранда, за която по-късно е потвърдено, че е от Гътри.

► 3 февруари

На третия ден от издирването на 84-годишната жена няколко медии, сред които TMZ и партньорът на CNN – KOLD, получават писма с искане за откуп. В тях се настоява за милиони долари в биткойни срещу освобождаването ѝ. В едно от писмата е посочен първи краен срок – 17:00 ч. в четвъртък, 5 февруари, както и втори краен срок – понеделник, 9 февруари.

► 4 февруари

В емоционално видео, публикувано в Instagram в сряда вечерта, Савана Гътри – заобиколена от своите брат и сестра Ани и Камрън – отправя молба майка ѝ да се върне у дома, четири дни след изчезването ѝ. „Трябва да знаем със сигурност, без никакво съмнение, че тя е жива и че е при вас“, казва Гътри във връзка със съобщенията за писмата с искане за откуп. „Искаме да чуем от вас и сме готови да слушаме. Моля, свържете се с нас“, гласи съобщението.

Американската водеща Савана Гътри пусна обръщение към похитителите на майка ѝ

► 5 февруари

Камрън Гътри отправя нов апел във видео, публикувано в социалните мрежи в 17:00 ч. местно време, след като изтича първият краен срок, посочен в предполагаемото писмо с искане за откуп „Който и да държи майка ни - искаме да се свърже с нас“, казва той.

ФБР, което вече работи по случая, съвместно с шерифската служба на окръг Пима, обявява награда от 50 000 долара за информация, която да доведе до откриването на Гътри и/или до ареста и осъждането на всеки, замесен в изчезването ѝ.

► 6 февруари

В шестия ден от издирването партньорът на CNN – KOLD, получава ново писмо с искане за откуп. Телевизията съобщава, че е препратила съобщението, заедно с IP адреса, от който е изпратено, на правоохранителните органи. Според водещ от медията новото писмо съдържа чувствителна информация, но не включва краен срок.

► 7 февруари

На седмия ден от изчезването на Гътри трите ѝ деца заявяват в ново видео в социалните мрежи, обръщайки се към възможния ѝ похитител: „Ще платим. Получихме вашето съобщение и разбираме“, казва Савана Гътри във видеото. „Молим ви сега да върнете майка ни при нас."

► 8 февруари

„Детективи и агенти продължават да извършват последващи действия на няколко места“, съобщават от шерифската служба на окръг Пима.

Партньорът на CNN – KGUN, който също е получил първото писмо с искане за откуп, изпратено до някои медии, съобщава нови подробности от него - предполагаемият похитител е поискал 6 милиона долара и е заплашил живота на Гътри, ако крайният срок – 17:00 ч. в понеделник, 9 февруари – не бъде спазен.

► 9 февруари

Около 13:30 ч., часове преди втория краен срок, посочен в писмото, Савана Гътри публикува още едно видео в социалните мрежи – този път с апел към обществеността, а не към предполагаемия похитител на майка си, като моли за съдействие.

As the search for 84-year-old Nancy Guthrie, the mother of "Today" show co-host Savannah Guthrie, enters its second week, Savannah posted a new video to social media thanking people for their continued support and prayers for the family. She also pleaded with the public to report… pic.twitter.com/RvGhrHnI60 — CBS News (@CBSNews) February 9, 2026

„Намираме се в момент на отчаяние и имаме нужда от вашата помощ“, казва водещата на „Today“, призовавайки хората да съобщават на органите на реда за всичко „странно“, което са забелязали.

Вторият краен срок, посочен в предполагаемото писмо с искане за откуп, изтича в 17:00 ч. местно време.

► 10 февруари

Снимка: АП, БТА

Полицията задържа лице в Рио Рико, Аризона, във връзка с отвличането на Нанси Гътри. Домът му се претърсва. Това се случва и във връзка с видеозапис от камерата на вратата на жената, на който се вижда маскиран и въоръжен човек. Според властите вероятно става дума за лице, което има опит в такъв тип престъпления.

► 11 февруари

Властите освободждават задържания мъж, идентифициран като Карлос. Пред репортери той зявавя, че не знае коя е Нанси Гътри и не следи новините.

Към момента Нанси Гътри все още е в неизвестност.

Редактор: Цветина Петрова