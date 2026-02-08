Американската телевизионна водеща Савана Гътри пусна обръщение към похитителите на майка ѝ. Във видео, заедно с брат си и сестра си, Гътри обявява, че семейството е готово да плати за връщането на възрастната жена.

Шести ден търсят майката на известна телевизионна водеща в САЩ

84-годишната Нанси Гътри се издирва от една седмица. В дома ѝ в Аризона бяха открити следи от кръв и полицията смята, че е отвлечена миналия уикенд. Властите предлагат награда от 50 000 долара за достоверна информация по случая.

В петък беше получено поредното съобщение, за което се твърди, че е от похитителите. В него не се дава доказателство, че Нанси Гътри е жива.

Редактор: Ина Григорова