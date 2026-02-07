Снимка: iStock
Преди 3 дни беше получено искане за откуп за 84-годишната Нанси Гътри
Продължава търсенето на майката на известната американска телевизионна водеща Савана Гътри. Властите смятат, че 84-годишната жена е отвлечена. Голям екип на ФБР беше в имота ѝ в град Тусон, след като снощи е получено ново съобщение от евентуалните похитители.
Преди 3 дни беше получено искане за откуп за Нанси Гътри. В него имаше два крайни срока – 5-и или 9-и февруари. Не беше обявено публично какво искат и заплашват да направят похитителите. Разследването се бави от множество искания за откуп в криптовалути, за които властите смятат, че не са от похитителите, а опит за измама.
Политическо насилие и убийства в САЩ през 21-ви век
Случаят предизвика голям отзвук в Съединените щати. Савана Гътри, която трябваше да е водеща на предаванията от Олимпийските игри, не е на екран.
Редактор: Ивайла Маринова
