Политическото насилие понякога прераства в убийства, а когато говорим за политически убийства и опити за такива, обикновено се сещаме за президенти или кандидати за президент: Ейбрахам Линкълн, Джон Ф. Кенеди, Робърт Ф. Кенеди.

Разбира се, и други лидери като Хюи Лонг, както и водачи на обществени движения, включително Мартин Лутър Кинг-младши и Малкълм Екс, са станали жертви на убийци.

В Съединените щати през 21-ви век мишени на политическо насилие вече са ставали сенатори, щатски законодатели, губернатори и активисти, а също така и членове на семействата на избрани и назначени длъжностни лица, съобщава Britannica.

♦ 2011: Нападението срещу Габи Гифърдс

Снимка: Getty Images

Бившата представителка в Камарата на представителите от Аризона Габи Гифърдс стана жертва на стрелец, който рани нея и уби шестима души през 2011 г.

На 8 януари 2011 г. конгресмен Габи Гифърдс, демократ от щата Аризона, провеждала среща с избиратели на паркинг пред хранителен магазин в Тусон, когато въоръжен нападател открил огън със самозаряден пистолет. Гифърдс била простреляна в главата; още 18 души били простреляни, а 6 души — включително един от помощниците ѝ и деветгодишно момиче — били убити.

Стрелецът, Джаред Лий Лофнър, първоначално е признат за психически негоден да се изправи пред съда; в крайна сметка се признал за виновен и получил доживотна присъда. Той бил срещал Гифърдс по-рано на подобно събиране с избиратели, но така и не било установено дали нападението е било политически мотивирано. Все пак предизборната кампания на Гифърдс през 2010 г. била съпътствана от подстрекателска реторика, а офисите ѝ били вандализирани, след като тя гласувала „за“ приемането на Закона за достъпни здравни грижи (Affordable Care Act).

♦ 2017: Стрелбата по време на бейзболна тренировка срещу Стив Скалийз

Снимка: Getty Images

Републиканският представител от Луизиана Стив Скалийз стана мишена на стрелец с леви политически убеждения по време на бейзболна тренировка през 2017 г.

Годишният бейзболен мач между членове на Конгреса е традиция във Вашингтон, окръг Колумбия, от повече от век. Макар че по замисъл това е приятелско събитие с благотворителна цел, в действителност съревнователният дух е силен, а желанието да победят колегите от другата политическа партия — още по-голямо. Затова на сутринта на 14 юни 2017 г. републикански конгресмени се събрали в парк в Александрия, щата Вирджиния, за да тренират бейзбол.

Лидерът на мнозинството в Камарата на представителите Стив Скалийз, републиканец от Луизиана, бил един от петима ранени при стрелбата, сред които и двама полицаи, които отвърнали на огъня срещу нападателя, идентифициран като Джеймс Т. Ходжкинсън. Малко преди нападението той се приближил до няколко конгресмени и ги попитал дали отборът е от републиканци или демократи. Когато му отговорили, че това е отбор на републиканците, той им благодарил. Минутa по-късно започнала стрелбата.

Ходжкинсън, който бил известен критик на президента Доналд Тръмп, е убит при престрелка с полицията.

♦ 2020: Убийството на сина на съдия

Вечерта на 19 юли 2020 г. федерален съдия Естър Салас, съпругът ѝ Марк Андърл и техният 20-годишен син Даниел били в дома си в щата Ню Джърси, когато звъннала входната врата. Стрелец, преоблечен като куриер, открил огън, като убил Даниел Андърл и тежко ранил баща му.

NJ Federal Judge Esther Salas says son died trying to protect father from gunman https://t.co/0STtbyxRTr pic.twitter.com/hu4Iydsm6P — New York Post (@nypost) August 3, 2020

Убиецът, Рой Ден Холандър, бил адвокат, който преди това се е явявал по дело пред съдия Салас. Той се описвал като „антифеминист“ и наричал Салас „мързелива и некомпетентна латиноамериканска съдия, назначена от Обама“. След нападението Холандър се самоубил.

През 2025 г. съдия Салас съобщи, че други съдии и техни роднини са получили доставки на пица до домовете си с името на Даниел Андърл върху касовата бележка — нещо, което тя определи като явен опит за сплашване на съдии.

♦ 2020: Опит за отвличане на губернатор Гречен Уитмър

Снимка: Getty Images

През октомври 2020 г., само няколко седмици преди президентските избори в САЩ, ФБР арестува членове на антиправителствена група, известна като Wolverine Watchmen, и им повдигна обвинения за дързък заговор за отвличане на губернатора на щата Мичиган Гречен Уитмър, демократ.

Планът бил да бъде атакувана във ваканционната ѝ къща в Северен Мичиган, като някои от арестуваните вече били извършили наблюдения и разузнаване, за да установят кога тя би била най-уязвима, докато е в къщата. Групата се противопоставяла на правителствените ограничения, свързани с пандемията от COVID-19, и използвала кодови думи, за да избегне разкриването на заговора от органите на реда — наричали бомбите „кексчета“, а производител на бомби – „пекар“.

Арестите са извършени преди да бъде направен опит за реално отвличане и Уитмър не пострадала. В крайна сметка са обвинени 14 души във връзка със заговора, като девет от тях — включително двамата организатори — били осъдени, а петима били оправдани.

♦ 2022: Нападението над Пол Пелоси

Снимка: Getty Images

Пол Пелоси, 82-годишният съпруг на председателката на Камарата на представителите Нанси Пелоси, бе брутално нападнат в дома им в Сан Франциско в ранните часове на 28 октомври 2022 г. от мъж, който попитал: „Къде е Нанси?“

Дейвид ДеПапе, който удрял Пол Пелоси с чук и му счупил черепа, заяви по време на съдебния процес, че е отишъл в дома, за да намери Нанси Пелоси и да я разпита за корупция в правителството. „Ако тя е лъгала, щях да ѝ счупя колената“, казал той на журито по време на процеса през 2023 г. „Изборът е нейно право.“

ДеПапе бил осъден както по държавни, така и по федерални дела и получил присъди съответно от 30 години и доживотен затвор.

♦ 2024: Опити за убийство на Доналд Тръмп

Снимка: Getty Images

Бившият президент Доналд Дж. Тръмп стана жертва на опит за убийство в Пенсилвания през юли 2024 г. и на още един предполагаем опит за убийство два месеца по-късно във Уест Палм Бийч, Флорида.

В една гореща юлиска вечер, само дни преди официално да бъде утвърден за кандидат на своята партия за трети път, Тръмп се обърнал към голяма, ентусиазирана тълпа на открито в Бътлър, Пенсилвания. На около 150 ярда разстояние от сцената, Томас Матю Крукс се прицелил от покрив, гледащ към полето. Използвайки автоматическата пушка на баща си, Крукс стреля няколко пъти към сцената. На видеозаписите се вижда как Тръмп се хваща за ухото, след което се навежда. В рамките на няколко секунди контраснайперите от Тайната служба отвръщат на огъня и успяват да убият Крукс.

Тръмп, с лице, покрито с кръв, вдигна юмрук предизвикателно, докато агентите го отвеждаха на безопасно място.

В автомобила на Крукс бяха открити две самоделни взривни устройства, както и още едно в дома на семейството му, където властите намериха и повече от дузина оръжия. Крукс бил член на местен стрелкови клуб. ФБР заяви, че вероятно е действал сам.

Няколко седмици по-късно ФБР обяви, че разследва предполагаем опит за убийство на Тръмп, докато той играел голф с приятел в Trump International Golf Club в Уест Палм Бийч, Флорида, близо до имота му Mar-a-Lago. Тръмп не е пострадал при инцидента.

♦ 2025: Палеж в дома на губернатора Джош Шапиро

Снимка: Getty Images

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро, съпругата му и децата им спели в ранните часове на 13 април 2025 г., когато охранителите ги събудили със съобщението, че резиденцията на губернатора гори и трябва да се евакуират. Няколко часа по-рано домът бил домакин на пасхална седер вечеря за семейството.

В първите минути след инцидента Шапиро, демократ, си помислил, че пожарът може да е причинен от оставена без надзор свещ от вечерята. Скоро обаче му било съобщено, че възможният нападател е прескочил оградата с височина седем фута, влязъл e в имота и е запалил пожар с коктейли Молотов.

Полицията арестува Коди Балмър и го обвини в опит за убийство. Балмър заяви пред разследващите, че „таи омраза“ към Шапиро и е възнамерявал да го убие с чук. Той също така посочил войната между Израел и "Хамас" като мотив за нападението срещу Шапиро, който е от еврейски произход.

♦ 2025: Убийството на законодател от Минесота

В ранните часове на 14 юни 2025 г. мъж, представящ се за полицай, се появил в дома на демократичния щатски сенатор от Минесота Джон Хофман и открил огън по него и съпругата му Ивет, прострелвайки ги многократно. Полицията, извикана на мястото от голямата дъщеря на Хофман, се отправила към близкия дом на демократичната щатска представителка Мелиса Хортман. Когато пристигнали, заподозреният стрелял по съпруга ѝ Марк.

Im praying for Charlie Kirk!!



Remembering Melissa and Mark Hortman killed by a MAGA man just 3 months ago. pic.twitter.com/709I40WwsL — Pastor Ben (@BenjaminPDixon) September 10, 2025

Полицията влязла в престрелка с нападателя, който по-късно бил идентифициран като Ванс Боелтър, но той избягал. Мелиса и Марк Хотман са убити. Хофман и съпругата му са тежко ранени, но оцеляват. В изоставената от нападателя фалшива полицейска кола, паркирана до дома на Хортман, полицията открила списък с имената на известни политици от Минесота, както и активисти за правата на абортите.

В продължение на почти два дни властите издирват заподозрения, преди да го арестува късно вечерта на 15 юни. Въпреки че властите не са посочили мотив, приятели на Боелтър заявяват, че той е посещавал митинги на Тръмп и е бил набожен християнин, който се е противопоставял на абортите. Боелтър е обвинен в убийство както по щатски, така и по федерални закони.

Губернаторът на Минесота Тим Уолц нарече Хортман „скъпа приятелка“ и заяви на репортери: „Тя беше изключителен държавен служител. Легенда и гигант в Минесота. Събуждаше се всеки ден решена да направи този щат по-добро място.“

♦ 2025: Убийството на консервативния активист Чарли Кърк

Снимка: Getty Images

Консервативният активист Чарли Кърк, основател на младежката организация с дясна ориентация Turning Point USA и ключов съюзник на президента Доналд Тръмп, бе застрелян и убит на 10 септември 2025 г., докато говори на събитие в Utah Valley University.

На 31 години Кърк достига до милиони хора чрез ежедневното си радиошоу The Charlie Kirk Show по Salem Radio Network. Той имаше и голяма аудитория в социалните мрежи и бе близък съюзник на Тръмп, често посещавайки имота му Mar-a-Lago. Президентът потвърди смъртта на Кърк, като каза: „Той беше добър човек. Той беше невероятен човек.“

През 2012 г., на 18-годишна възраст, Кърк заедно с Бил Монтгомъри основават Turning Point USA, нестопанска организация, насочена към насърчаване на ученици и студенти да се ангажират с консервативна политика. Кърк е говорил на Републиканския национален конгрес през 2016, 2020 и 2024 г.

Кърк е застрелян в шията по време на студентско събитие, организирано от Turning Point USA. Очевидци разказват, че изстрелът бил произведен веднага след като му бил зададен въпрос относно разпространението на масови стрелби в САЩ. Свидетели посочват, че стрелбата спряла веднага след като Кърк бил улучен.

Редактор: Цветина Петрова