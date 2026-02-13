Олимпийска треска завладя Милано, където колекционери от цял свят се събраха, за да разменят редки значки и истории от минали игри. За тях това не е просто хоби, а символ на спомените, които носят.

В Италия почитателите на олимпийски сувенири търсят редки предмети, които често имат висока финансова стойност. „По-старите значки могат да бъдат много скъпи, особено ако се върнем назад към 1928-а година или дори по-рано”, обяснява колекционерът Ким.

Кевин Стоуърс от Атланта започва своята колекция през 1992 г., когато неговият роден град е домакин на Летните олимпийски игри. За него най-забележителният момент е бил преди почти две десетилетия в Пекин, когато е станал свидетел на историческия рекорд на Юсейн Болт. Кевин вярва, че чрез значките „срещаш хора, които никога не би срещнал по друг начин”.

Традицията често се предава през поколенията. 26-годишната Моли продължава наследството на своите родители. На Олимпиадата в Милано-Кортина най-желаното от нея отличие е специалната значка на фигуристите Мадисън Чок и Еван Бейтс, на която е изобразено кучето им Стела.

Моли използва социалните мрежи, за да показва своите находки. „Създадох страница, където качвам колекцията си. Вече има спортисти, които я следят и това е наистина страхотно. Чувствам, че сега имам някаква връзка с тях, която иначе вероятно не бих могла да имам”, споделя тя.

Някои запалени колекционери, като Йорик Спикер от Дюселдорф, се стремят да притежават значки от всички 92 държави, които официално участват в тазгодишните игри.

„Колкото по-малка е страната, толкова по-малко спортисти има - такива значки трудно се намират и съответно стойността им е по-висока. Например, значките от Мадагаскар и от Саудитска Арабия още не са в колекцията ми. Те са тези, които наистина търся в момента”, казва Йорик.

Въпреки че някои от тези предмети се търгуват за хиляди долари, повечето колекционери са единодушни, че истинската ценност на значките е в срещите, приятелствата и спомените, които остават след края на олимпийския форум.

Редактор: Мария Барабашка