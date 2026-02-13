Федералното бюро за разследване на САЩ удвои наградата за предоставяне на информация за изчезването на Нанси Гътри, 84-годишната майка на американската телевизионна водеща Савана Гътри, предаде ДПА.

Агенцията предлага до 100 000 долара за информация, която да доведе до установяване на местонахождението ѝ или до ареста на отговорните лица, съобщиха от агенцията в социалната мрежа Х в четвъртък. Предишната стойност на наградата беше 50 000 долара.

Хронология на похищението: Какво знаем за изчезналата майка на американската водеща Савана Гътри

Нанси Гътри е в неизвестност от почти две седмици. Разследващите разглеждат случая като предполагаемо отвличане и търсят мъж, описан с височина между 1,75 и 1,78 метра и със средно тегло. Описанието е следствие от преглед на записи от камери за наблюдение, на които се вижда маскиран човек пред входната врата на дома на жената в Тусон, щата Аризона, в деня, в който тя е изчезнала. Според ФБР мъжът е носил черна раница.

Савана Гътри и нейните двама братя и сестри са публикували в последните дни няколко видеообръщения към неизвестните заподозрени похитители, след като са им били изпратени множество писма с искания за откуп. В обръщенията си те изразяват готовност да обсъдят възможно плащане на откуп.

Редактор: Дарина Методиева