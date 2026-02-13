Последните 80 метра от бул. „Тодор Каблешков“ в София ще бъдат довършени. Столичната община започна работата на терен. Това става възможно, след като Административният съд допусна предварителното изпълнение на заповедта за отчуждаване на частния имот, който възпрепятстваше дострояването на булеварда.

Завършването на строителството ще осигури инфраструктурна връзка като част от цялостния транспортен коридор на третия градски ринг, който е от ключово значение за транспортната мрежа на София.

