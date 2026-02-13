Снимка: БГНЕС
Завършването на строителството ще осигури инфраструктурна връзка като част от цялостния транспортен коридор на третия градски ринг
Последните 80 метра от бул. „Тодор Каблешков“ в София ще бъдат довършени. Столичната община започна работата на терен. Това става възможно, след като Административният съд допусна предварителното изпълнение на заповедта за отчуждаване на частния имот, който възпрепятстваше дострояването на булеварда.
Дългоочакван финал: СОС одобри доклада за довършването на ключов булевард в София
Завършването на строителството ще осигури инфраструктурна връзка като част от цялостния транспортен коридор на третия градски ринг, който е от ключово значение за транспортната мрежа на София.Редактор: Емил Йорданов
