Снимка: ЕПА/БГНЕС/ Видео:"Ройтерс"
-
„Непознатите земи” в Намибия: От тайните на бушмените до загадката на „Бялата дама” (ВИДЕО)
-
След месеци търговска битка: „Парамаунт” придобива „Уорнър Брос” за 111 милиарда долара
-
Феста деле Мария - един от най-старите ритуали на Венецианския карнавал (ВИДЕО)
-
Културистът Красимир Паунов: Най-важният мускул е сърцето
-
"Непознатите земи": Намибия - царство на бушмените и дивите животни
-
Шедьовър на Кандински и емблематична скулптура на Хенри Мур са акцент в големия пролетен търг на „Кристис“ в Лондон
-
Вековна традиция: Шоуто "Огненият тигър" отново впечатли публиката
Кралят на радостта и веселието получи ключа от града
Започна емблематичният карнавал в Рио де Жанейро. Както повелява традицията началото на 5-дневните тържества беше Дадено с коронясването на краля на радостта и веселието - Момо. Кметът на бразилския мегаполис Едуарду Паеш му връчи огромния сребърно-златен ключ на града на официална церемония.
В навечерието на фестивалa в Рио: Школите по самба с последни репетиции
Крал Момо е една от популярните фигури - неизменно свързвана с карнавала. В гръцката митология Момо е богът на веселието и забавленията.
Този символичен жест бележи официалното откриване на карнавалния сезон в Рио, който всяка година привлича милиони туристи от цял свят. Те ще се веселят през следващите пет дни и ще наблюдават впечатляващите паради на школите по самба на "Самбадрома".Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни