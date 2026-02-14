Володимир Зеленски се срещна с украинския олимпиец, който беше дисквалифициран от състезанията по скелетон на игрите в Милано-Кортина. Президентът на Украйна посрещна Владислав Хераскевич в една от залите на хотела, в който се провежда мюнхенската конференция по сигурността.

По-рано Зеленски похвали атлета и критикува международния олимпийски комитет. Спортистът не беше допуснат до състезанията, защото настоя да се участва с т.нар. "възпоменателна каска". На нея има около 20 снимки на украински атлети, убити от руската армия по време на инвазията. Олимпийският комитет реши, че това е политическа демонстрация и противоречи на правилата. Хераскевич не прие предложението им да се състезава с черна лента и не беше допуснат до старта.

