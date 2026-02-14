Влаковете в Италия закъсняха днес с повече от час след пореден предполагаем саботаж по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, предаде "Ройтерс".

Засегната е жп линията между Неапол и столицата Рим. Беше съобщено за закъснения също по линията към Северна Италия и Флоренция.

Италианският министър на транспорта Матео Салвини осъди извършителите, след като подобни проблеми бяха съобщени миналата събота и тази сряда.

Успех за България в биатлона на Олимпиадата: Милена Тодорова зае 4-тото място, Лора Христова е 11-а

"Тези омразни престъпни деяния са насочени срещу работниците и срещу Италия", заяви Салвини.

Властите започнаха разследване след намирането на изгорени кабели на участък от високоскоростната линия между Рим и Неапол. Разследват се също други два случая на вандалски прояви, възникнали между Рим и Флоренция.

Анархистка групировка пое отговорност за атаката срещу железопътната мрежа миналата събота -- първият официален ден от Зимните олимпийски игри, когато жп инфраструктура беше повредена близо до Болоня, като причини по този начин закъснения от два до два и половина часа на високоскоростните, междуградските и регионалните влакове.

Редактор: Габриела Павлова