Състезаващата се за България скиорка Анина Цурбриген не успя да завърши първия манш на алпийския гигантски слалом на Олимпиадата в Милано – Кортина. Родената в Швейцария 22-годишна Цурбриген, чиято майка е българка, стартира с номер 45 при дебюта си на зимни Игри, но пропусна врата в долната част на трасето на пистата „Олимпия деле Тофане“ в Кортина д'Ампецо и отпадна от надпреварата, предаде gong.bg.

Тя е единствената представителка на страната при жените в алпийските ски, като на 18 февруари ще се състезава и в слалома.

Анина Цурбриген: Горда съм, че представлявам България!

Лидерка след първото спускане е световната шампионка и олимпийска вицешампионка в дисциплината от Пекин 2022 Федерика Бриньоне от Италия. 35-годишната Бриньоне, която вече спечели титлата в супергигантския слалом на родна земя преди три дни, днес финишира за 1:03.23 минути и взе добър аванс от 34 стотни от секундата пред втората Лена Дюр (Германия), която има олимпийско сребро в паралелната смесена отборна надпревара от Пекин 2022.

Друга италианка - олимпийската шампионка в спускането от Пьончан 2018 София Годжа, е трета на 46 стотни. Тя също вече има един медал на родна земя с бронза в спускането на 8 февруари.

Защитаващата титлата си Сара Хектор (Швеция) дели четвъртото място с изоставане от 74 стотни от секундата, като със същото време са още състезаващата се за Албания италианка Лара Колтури и Теа Луис Стиернесунд (Норвегия).

Олимпийската шампионка в гигантския слалом от Пьончан 2018 и световна шампионка от Куршевел 2023 Микаела Шифрин (САЩ) е седма на 1.02 секунди.

Вторият манш в женския гигантски слалом на Олимпийските игри в Милано - Кортина ще започне в 14:30 часа българско време. В надпреварата ще участват всички състезателки, които преминаха успешно първото спускане и се класираха за продължаване в състезанието. Съгласно утвърдената практика, вторият манш ще стартира с първите 30 в класирането след първия манш, които ще се спуснат в обратен ред, а след това по трасето ще излязат и останалите скиорки, заели 31-во място и по-назад.

Редактор: Мария Барабашка