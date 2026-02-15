-
-
-
-
-
-
Той разказа за това как се изграждат отлични условия за зимни спортове и какви са предизвикателствата
Борис Стоименов е човекът, който стои зад зимната магия в ски център "Картала" в Благоевградско. Той е двигателят на развитието на курорта и също така създава условията за качествен и безопасен ски сезон, година след година. Борис Стоименов е човекът, който не просто управлява процесите, а ежедневно работи с екипа си, за да превърне „Картала“ в предпочитана дестинация за любителите на зимните спортове.
Писта "Картала" - райското кътче за скиорите (ВИДЕО)
В предаването "Близо до спорта" той разказа за подготовката на пистите и техническата поддръжка на съоръженията, стратегическото развитие на центъра, също така как се изграждат и поддържат отлични условия за зимни спортове и какви са предизвикателствата.
Той разказа, че курортът е създаден от неговия вуйчо Илиян Илиев. Стоименов е искал да стане спортист, но всъщност е реализирал мечтата си точно чрез „Картала”. За него е истинска радост, че може да създаде условия за хората да излязат в планината и да спортуват.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
