Борис Стоименов е човекът, който стои зад зимната магия в ски център "Картала" в Благоевградско. Той е двигателят на развитието на курорта и също така създава условията за качествен и безопасен ски сезон, година след година. Борис Стоименов е човекът, който не просто управлява процесите, а ежедневно работи с екипа си, за да превърне „Картала“ в предпочитана дестинация за любителите на зимните спортове.

Писта "Картала" - райското кътче за скиорите (ВИДЕО)

В предаването "Близо до спорта" той разказа за подготовката на пистите и техническата поддръжка на съоръженията, стратегическото развитие на центъра, също така как се изграждат и поддържат отлични условия за зимни спортове и какви са предизвикателствата.

Той разказа, че курортът е създаден от неговия вуйчо Илиян Илиев. Стоименов е искал да стане спортист, но всъщност е реализирал мечтата си точно чрез „Картала”. За него е истинска радост, че може да създаде условия за хората да излязат в планината и да спортуват.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова