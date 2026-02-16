Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
-
Разговорите ще се водят с посредничеството на Оман
Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат с представители на Иран в Женева във вторник, за да преговарят по ядрената програма на Техеран. Разговорите ще се водят с посредничеството на Оман.
„Имаме работа с радикални шиитски духовници, с хора, които вземат геополитически решения въз основа на чиста теология. Никой досега не е успял да сключи успешна сделка с Иран, но ние ще опитаме. Уиткоф и Къшнър в момента са на път, за да проведат важни срещи”, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.
Иран и САЩ подновиха диалога в столицата на Оман на 6 февруари след провала на предишните преговори. Те бяха прекъснати през юни миналата година заради 12-дневната война между Иран и Израел. Разговорите идват, след като Вашингтон заплаши Техеран с военна намеса заради жестокото потушаване на масовите протести в Иран.
Доналд Тръмп: Смяната на режима в Иран би била „най-добрият изход“
САЩ са струпали голяма военна в сила в Близкия изток, като Доналд Тръмп се опитва да принуди Техеран да сключи сделка за ядрената си програма.Редактор: Дарина Методиева
