Френската полиция претърси Института за арабския свят в Париж във връзка с разследването срещу подалия оставка негов ръководител - бившия министър на културата Жак Ланг, и връзките му с покойния финансист Джефри Епстийн.

Прокуратурата започна предварително разследване срещу Ланг и дъщеря му по обвинения за данъчни измами след публикуването от американското Правосъдно министерство на документи от досиетата "Епстийн".

Ланг заяви, че е „спокоен“ въпреки претърсванията и подчерта, че „няма какво да крие“.

Шефът на кабинета на британския премиер подаде оставка заради скандала с Епстийн

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро ще получи днес имената на трима „предварително одобрени кандидати“, които да заемат овакантения от Ланг пост, който експертът заемаше в продължение на 13 години.

Очаква се във вторник френската държава да предложи нов президент на Института пред Съвета на директорите му.

