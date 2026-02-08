Началникът на кабинета на британския премиер Киър Стармър подаде оставка заради назначаването на Питър Манделсън за посланик във Вашингтон, въпреки връзките му с осъдения в САЩ за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

„След внимателен размисъл реших да подам оставка от правителството. Решението да бъде назначен Питър Манделсън беше погрешно. Той нанесе щети на нашата партия, на страната ни и на доверието в политиката като цяло“, заяви Морган Максуини, цитиран от Би Би Си.

„Аз посъветвах министър-председателя да направи това назначение и поемам пълна отговорност за този съвет“, добави той.

