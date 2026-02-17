Българската мъжка щафета в биатлона завърши на 12-о място на 4 по 7,5 километра на Олимпиадата в Милано-Кортина. Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов преодоляха трасето в Антхолц-Антерселва за 1:23:42.5 час, като използваха десет допълнителни патрона при осемте си стрелби и не правиха наказателна обиколка, предаде спец. кор. на БТА Димитър Вельов.

Това беше последно олимпийско състезание за 38-годишния Илиев, който участва на пети зимни Игри, с което изравни българския рекорд на трикратната олимпийска медалистка в шоттрека Евгения Раданова.

Тодев поведе колоната и беше начело в първите малко повече от километър и половина, след което беше изпреварен малко преди стрелбището, в което влезе шести. При последвалата стрелба от легнал българинът свали всички мишени, но с два допълнителни патрона, за да излезе 18-и на 25.2 секунди зад германеца Юстус Стрелов.

Тодев беше изпреварен от всички по втората обиколка и се движеше на последната 20-а позиция до стрелбището. На него с още два допълнителна патрона той повали всички мишени и излезе предпоследен от втората стрелба на 43.3 секунди, като зад него беше само Фабиан Клод от квартета на Франция, който трябваше да направи една наказателна обиколка.

Мартин Улдал от първенеца от Пекин 2022 и световен шампион Норвегия предаде пръв с аванс от почти 15 секунди от преследвачите на втория пост на олимпийския шампион в индивидуалното състезание на 20 километра Йохан-Олаф Ботн, а Тодев завърши 17-и на 1:04.7 минута и по трасето потегли Владимир Илиев.

Ботн трябваше да използва три допълнителна патрона при първата си стрелба и германецът Давид Цобел без грешка от легнал излезе начело. Илиев с два допълнителни патрона остана 17-и на 1:01.7 минута.

Цобел беше изпреварен бързо от французина Емилиен Жаклен, който използва допълнителен патрон от прав, но запази лидерската си позиция. Илиев пък се нуждаеше от три допълнителни изстрела, за да остане без грешка, но падна на 18-ата позиция с пасив от 1:27.3 минута.

Жаклен предаде с минимален аванс от половин секунда на третия пост на олимпийския шампион в спринта Кентен Фийон Майе, а Илиев се върна на 17-ата позиция с изоставане от 1:36.0 минута, а по трасето тръгна дебютантът на зимни Игри Константин Василев. 22-годишният Василев стреля перфектно от легнал и изведе България на 15-ото място на 1:52.5 минута зад водача Фийон Майе, а с нова чиста стрелба и от прав младият национал спечели още едно място и излезе по последната си обиколка 14-и на 2:08.4 минута зад олимпийския първенец в преследването Мартин Понсилуома, който изведе Швеция на върха с минимален аванс пред Стулра Холм Легрейд (Норвегия) и Фийон Майе.

Василев предаде 14-а на Антон Синапов на последния пост на 2:24.6 минути зад олимпийския вицешампион в индивидуалното Ерик Перо (Франция).



На последния пост Перо беше безгрешен от легнал и даде аванс от около 10 секунди на Франция пред Ветле Кристиансен от Норвегия. Синапов също не направи пропуски изкачи България на 13-ото място на 2:40.3 минути.

Снимка: БТА

Французинът използва два допълнителна патрона от прав, но заради аванс от 8.5 секунди пред Кристиансен при излизането от стрелбището, а Синапов с един допълнителен патрон спечели още една позиция и стана 12-и на 3:25.2 минути.

По последната обиколка Перо удържа лидерската позиция и донесе олимпийската титла на световните шампиони от Оберхоф 2023 с време от 1:19:55.2 час с аванс на финала от 9.8 секунди пред защитаващия титлата си Норвегия.

На трето място на 57.5 секунди завърши квартетът на Швеция, олимпийски шампион от Пьончан 2018.

Синапов в крайна сметка финишира 12-и на 3:47.3 минути зад победителите.

Редактор: Ина Григорова