"Създаването на Съвет за мир може да се окаже стъпка към стабилизиране, но съществува и риск инициативата да остане само формална". Това заяви в „Денят на живо” международният анализатор доц. Искрен Иванов.

Според него ако мироопазващите сили към Съвета за мир успеят да овладеят ситуацията на терен, регионът ще бъде „една крачка напред към постигането на мирна формула“. Съществува обаче и противоположен сценарий – силите да присъстват само номинално, без реален контрол, което би довело до провал на мирния процес.

България е част от инициативата след решение на премиера в оставка и трябва да действа солидарно с останалите участници, подчерта анализаторът. По думите му тежестта и отговорността между държавите в Съвета следва да бъдат споделени. В същото време липсва ратификация от Народното събрание, което означава, че страната ни формално запазва възможността да се присъедини или да откаже участие. „Правителството е оставило вратичка България да се въздържи“, отбеляза Иванов.

По отношение на конфликта в Близкия изток той беше категоричен, че траен мир може да бъде постигнат само при три условия - демилитаризация, дерадикализация и пълна деекстремизация на „Хамас“.

Иран и САЩ са се договорили за „основни принципи“ за бъдещо споразумение

Иванов коментира и напрежението около Иран. По данни на Пентагона за пълното овладяване на страната биха били необходими около 1,5 милиона военнослужещи – мащаб, който предполага пълна концентрация на военни ресурси. Според него не е възможна трайна сделка с Техеран, тъй като иранските власти не спазват поетите ангажименти. „Това е по-скоро опит за възобновяване на ядрената програма, отколкото отказ от нея“, смята анализаторът. Ако САЩ действително решат да влязат във военен конфликт с Иран, ще им бъдат необходими значителен брой съюзници в региона.

Относно войната в Украйна Иванов посочи, че на този етап не може да се очаква трайно решение, тъй като преходът в системата на международните отношения все още не е приключил. Той не изключи и сценария за фактическо разделяне на Украйна на две части, който „стои с пълна сила“ и към момента.

В по-широк геополитически план анализаторът подчерта, че САЩ не желаят ядрена ескалация нито с Китай, нито с Русия.

