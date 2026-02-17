Иран и Съединените щати са постигнали широко съгласие по „набор от основни принципи“, които могат да проправят пътя към евентуално споразумение, заяви иранският външен министър Абас Арагчи след преговорите в Женева.

„В крайна сметка успяхме да постигнем широко съгласие по набор от ръководни принципи, въз основа на които ще продължим напред и ще започнем работа по текста на потенциално споразумение“, каза Арагчи пред държавната телевизия. Той определи последния кръг от преговори като по-конструктивен в сравнение с предишния по-рано този месец.

САЩ и Иран с втори кръг непреки преговори в Женева

От Техеран уточниха, че все още не е определена дата за трети кръг от преговорите. По думите на Арагчи двете страни първо ще изготвят проектотекстове на евентуалното споразумение, които ще бъдат разменени, а едва след това ще бъде насрочена нова среща.

„Не е определено конкретно време“, подчерта иранският външен министър и уточни, че работата по проектите ще продължи, преди да се фиксира дата за следващия кръг.

Двете страни преговарят за ядрената програма на Техеран. Междувременно Иран обяви затварянето на част от ключовия Ормузки пролив за военни учения. Тази демонстрация на сила идва на фона на струпването на много американски войски в близост до Иран. Един самолетоносач и съпътстващите го бойни кораби вече пристигнаха.

„Бих казал, че не са добри в преговорите. Вече можехме да имаме сделка, вместо да изпращам бомбардировачите Б2 да сринат ядрения им потенциал. Надявам се, че ще са по-разумни. Искат да постигнат споразумение”, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Продължават да говорят какви бойни кораби са изпратили срещу Иран. Разбира се, бойните кораби са опасно нещо. Но още по-опасни са оръжията, които могат да ги пратят на дъното на морето”, каза върховният лидер на Иран Али Хаменей.

