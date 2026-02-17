Снимка: iStock
-
След размяната на удари в Близкия изток: Политическият отзвук у нас
-
Отвъд границата - избори и нови правила
-
Иван Демерджиев: Дечев е длъжен да направи сериозни кадрови промени в МВР
-
Вътрешният министър: Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР
-
След смъртта на Ел Менчо - какво се случва в Мексико и безопасна ли ще е страната за мачовете от Световното
-
Йордан Божилов: България не е и няма да бъде част от военна операция срещу Иран
-
Реакциите у нас след ударите на САЩ и Израел срещу Иран
Тръмп предупреди Иран за „последствията, ако не бъде сключено споразумение"
В Женева днес ще се проведе и втори кръг от непреките преговори между САЩ и Иран. Американската делегацията се води от специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. От иранска страна в разговорите ще участва министърът на външните работи Абас Арагчи.
САЩ настояват за строго ограничение не само на иранската ядрена програма, но и на ракетните ѝ възможности, докато Техеран търси облекчаване на икономическите санкции.
САЩ и Иран подновяват ядрените преговори в Женева
На този фон Доналд Тръмп засили военното присъствие на САЩ в региона, като изпрати втори самолетоносач. В навечерието на преговорите той предупреди Иран, че ще има „последствия, ако не бъде сключено споразумение".
„Аз ще участвам непряко в тези преговори. Те са много важни. Иран обикновено преговаря много трудно. Можехме да сключим сделка, вместо да изпращаме B-2, за да унищожим ядрения им потенциал. Надявам се, че ще бъдат по-разумни. Не мисля, че искат да понесат последствията", заяви американският лидер.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни