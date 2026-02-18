Американските биатлонистки на Олимпийските игри имат интересно хоби. Марги Фрийд, Луси Андерсън и Дийдра Ървин плетат чорапи и шапки. Трите казват, че плетките ги отвличат от напрежението на подготовката и състезанията.

Олимпийски шампион подари собственоръчно изплетена жилетка на Шарън Стоун

Те изплели чорапи с олимпийските кръгове в цветовете на американското и италианското знаме по случай Игрите в Милано-Кортина. Сега плетат и традиционни американски бонета.

Според биатлонистките и други атлети се разтоварват с плетене. Спускачката Брийзи Джонсън, която на 8 февруари взе олимпийска титла, също се запалила. В социалните мрежи тя го описа като "готино хоби".

Редактор: Станимира Шикова