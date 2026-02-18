Русия и Беларус ще имат общо 10-има атлети на Параолимпийските игри следващия месец. Те ще представляват двете страни под собствения им флаг. Откакто Русия нападна Украйна преди четири години, като използва и територията на Беларус за агресията, параолимпийците от двете страни бяха извадени от състезанията.

Руските спортисти ще участват в Зимната олимпиада с неутрален статут



Шестима руски и четирима беларуски атлети ще бъдат на игрите в Милано-Кортина, които започват на 6-и март. Това предизвиква много дебати. Критики на решението на Международния параолимпийски комитет има от украински атлети, политици и спортни федерации.

„Първо - абсурдно е комитетът да им дава някакви квоти. Г-н Рашков, който е ръководител на Руския параолимпийски комитет, заяви, че над 300 бивши войници са станали част от националните отбори. Тези спортисти са бивши войници, които са били част от армия, която убива украинци. Днес продължават да го правят и разпространяват руска пропаганда. Напълно погрешно е“, заяви олимпиецът от Украйна Владислав Хераскевич.

