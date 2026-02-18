Европейският съюз, чрез Европейската служба за подбор на персонал, организира отворен конкурс за младши администратори (AD5). Той е основният път към старт на кариера в Европейската служба на ЕС за дипломирани висшисти. Успешно включилите се ще влязат в резервен списък, от който институциите, органите и агенциите на ЕС могат да ги наемат като служители.

Конкурсът е насочен към млади висшисти с универсален профил – без изискване за предишен професионален опит – които желаят да работят по политики, програми и оперативни дейности, които засягат живота на милиони граждани в ЕС. Те често работят в мултикултурни екипи по задачи като разработване и изпълнение на политики или управление на ресурси.

• Период за кандидатстване: от 5 февруари 2026 г. до 10 март 2026 г., 12:00 ч.

• Кой може да кандидатства? Граждани на ЕС, които имат завършено университетско образование от поне три години към 30 септември 2026 г.

• Езикови изисквания: отлично владеене на един официален език на ЕС и добро владеене на втори официален език според конкурсните правила. Професионален опит не се изисква.

Конкурсът включва поредица от тестове, сред които: логически, за знания за ЕС, за дигитални умения и писмен текст по тема, свързана с ЕС.

Тестовете са проектирани да оценят както аналитични, така и практически умения за работа в администрацията на ЕС.

Ако ги преминете успешно, ще бъдете включени в резервен списък на одобрените кандидати, от който институциите на ЕС могат да избират служители за конкретни позиции.

Работата като администратор в ЕС предлага възможност да се участва в формулирането и прилагането на политики на общоевропейско ниво, работа в международна среда и кариерно развитие в различни сфери на европейската администрация.

За младши администратори основната месечна заплата в институциите на ЕС (например в Европейската комисия) е около 6 152 – 6 411 евро бруто на месец. Това е базовата ставка преди данъци и допълнителни надбавки.

Получаваш договор за длъжностно лице с 9-месечен изпитателен срок.

След изпитателния срок

Ако оценката е положителна, ставаш постоянен служител. Това на практика е постоянна и безсрочна позиция, често наричана „доживотна“. Няма фиксиран краен срок на договора и той не се подновява периодично, както е при срочните договори.

