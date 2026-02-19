-
така беше сложен край на спекулациите кой е авторът на зданието
Испанските власти потвърдиха, че прочутият модернистичен архитект Антонио Гауди е проектирал сграда в отдалечена гориста местност в Каталуния. Така се слага край на спекулациите около авторството на проекта, който датира от началото на 20 век.
Става дума за трите етажа на планинската постройка „Шалет дел Катлярас“, изградена за работници в циментова фабрика. Тя е собственост на местен индустриалец, за когото Гауди реализира няколко проекта.
Емблематична сграда на Антонио Гауди в Барселона оживя със светлинно шоу
Експертен анализ от 2023 г. разкри уникални архитектурни елементи – арки, сводове и стени, характерни само за този период от творчеството на архитекта. Тези доказателства потвърждават неговото авторство, въпреки че Гауди не е надзиравал строежа и никога не го е признавал официално.Редактор: Станимира Шикова
