Членовете на Съвета за сигурност на ООН призоваха за трайно спиране на огъня в Газа и разкритикуваха остро опитите на Израел да разшири контрола си на Западния бряг. Причината - действията на Тел Авив застрашават изгледите за решение на конфликта чрез създаването на две държави за двата народа - израелския и палестинския. Всичко това се случи в навечерието на първото заседание на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за обсъждане на бъдещето на палестинските територии, предаде "Асошиейтед прес".

Пакистан, единствената страна от 15-членния Съвет за сигурност на ООН, приела поканата да влезе в Съвета на Тръмп, осъди спорен проект на Израел да построи селище на Западния бряг и определи решението на израелската държава да пристъпи към реализирането му като "невалидно и без никаква сила". "Това е явно нарушение на международното право", заяви Исламабад.

"Незаконните действия на Израел в последно време за разширяване на контрола му на Западния бряг са дълбоко обезпокоителни", посочи пакистанският външен министър Исхак Дар.

В месечното заседание на Съвета за сигурност на ООН за Близкия изток участваха още Великобритания, Израел, Йордания, Египет, Йордания и Индонезия. Миналата седмица много арабски и ислямски страни поискаха той да се събере и да обсъди положението в Газа и на Западния бряг, преди някои от тях да заминат за Вашингтон.

"Анексирането е нарушение на Устава на ООН и на най-фундаменталните норми на международното право. Това противоречи и на плана на президента Тръмп и представлява екзистенциална заплаха за продължаващите усилия за мир", каза палестинският постоянен представител в ООН Рияд Мансур.

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че сега във фокуса на вниманието на света и международната общност е не заседанието на ООН, а срещата на Съвета за мир. Първият дипломат обвини Съвета за сигурност на ООН, че е "заразен от антиизраелска обсесия", и добави, че никоя страна няма по-големи права от "исторически засвидетелстваните права на Израел върху библейските земи".

Заседанието на ООН първоначално беше насрочено за четвъртък, но бе изместено с ден по-рано, след като Тръмп насрочи срещата на своя Съвет за същия ден. Това беше предпоставка за потенциално припокриване и дори влизане в конфликт на дневния ред на двете организации.

Майк Уолц, постоянният представител на САЩ в ООН, разкритикува страните, които не са се присъединили към Съвета на Тръмп с думите, че за разлика от Съвета за сигурност на ООН, той "не само говори, но и действа".

"Чуваме високопарни критики към структурата на Съвета (за мир), че била неконвенционална и безпрецедентна. Повтаряме отново: старите методи не работят", посочи американския дипломат вчера.

Редактор: Станимира Шикова