Първото за сезона и тринадесето по ред от началото на размножителната програма брадато лешоядче се излюпи в Спасителния център на „Зелени Балкани“. То е от едно от двете яйца, снесени от най-опитната двойка в центъра.

Снимка: БГНЕС

Тъй като лешоядчето е било нетърпеливо да излезе на бял свят и е пропукало черупката два дни преди предвидения термин, се е наложило яйцето да бъде взето в инкубатора и излюпено под наблюдението на специалистите. Оттук нататък те ще се грижат за него в продължение на няколко дни, докато стане готово да се завърне при родителите си. Засега то расте с бързи темпове и от ден на ден става все по-силно и уверено. В момента на връщането му в гнездото ще бъде взето второто яйце на двойката за проверка на неговото състояние и евентуалното му излюпване в контролирана среда.

Снимка: БГНЕС

Гнездовият успех на двойките в размножителната програма е от съществено значение за възстановяването на вида в дивата природа, а дали някои от излюпените малки ще бъдат освободени в България, зависи от техния пол и генетични характеристики.

