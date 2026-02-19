Adria News Network (ANN) официално стартира днес под управлението на Adria News S.à r.l., обединявайки 14 водещи национални телевизионни, печатни и дигитални новинарски бранда в специална управленска структура, създадена с цел допълнително гарантиране на редакционната свобода.

ANN е създадена в рамките на нов модел на управление на медийното портфолио на United Group, който въвежда независим надзор от Борд на директорите, ясно дефинирано редакционно ръководство и засилени механизми за защита на решенията в редакциите.

Adria News Network въвежда редакционни гаранции за телевизионните, печатните и дигиталните медии в Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Словения, включително N1, Nova S, Vijesti и Danas, като обединява утвърдени и надеждни новинарски марки, отличавани журналисти и опитни редакционни ръководители. Новинарските медии, които се отчитат пред ANN, имат общо над 1 000 журналисти и служители и достигат аудитория от над 16 милиона души.

Новата управленска структура предвижда новинарските медии да се отчитат пред напълно независим борд, без участие на изпълнителни директори или представители на акционерите от United Group.

Съставен от директори от световна класа с богат международен опит в областта на медиите, управлението и регулаторните стандарти, бордът се председателства от Рани Р. Раад. Той има над 25-годишен опит, включително като президент на CNN Commercial Worldwide, главен изпълнителен директор на International Media Investments (IMI) и президент и оперативен партньор на RedBird IMI.

Към Рани Р. Раад. се присъединяват Найджъл Бейкър, британски медиен мениджър, който в момента е председател на Съвета на Sky News – експертна група, създадена с цел да гарантира редакционната независимост на британския канал, и Брент Садлър, награждаван журналист и бивш старши международен кореспондент на CNN. Като главен изпълнителен директор по новините на ANN, Брент Садлър ще контролира редакционните стандарти (определени от независимия редакционен съвет), ръководството на нюзрума и интегритета на журналистиката в мрежата. Главният изпълнителен директор по новините ще работи съгласно процедурите за управление, определени от борда, и ще контролира редакционните стандарти, както са определени от редакционния съвет и редакционната харта. Членове на борда са още Томас Пробст, Ниал Мартин и Киренга Мбонампека.

За гарантиране на редакционната независимост Adria News създава редакционен съвет, съставен от уважавани международни медийни личности. Съветът ще изготви и приеме редакционна харта като едно от първите си официални действия и в бъдеще ще осигурява външна отчетност и насоки относно редакционните стандарти, етиката и спазването на правилата.

Редактор: Калина Петкова